Udc, il commissario Polichetti "affida" a Gioiella la crescita del partito a Roccapiemonte

E' stata conferita la nomina di commissario cittadino dell'Udc di Roccapiemonte al dottor Antonio Gioiella, dal dottor Mario Polichetti, commissario politico provinciale che ha indicato i vicesegretari e i responsabili dei vari dipartimenti del partito, iniziando a lavoraresul territorio per riempire le caselle dei Comuni salernitani.

Gioiella, già candidato alle comunali alle ultime elezioni a Roccapiemonte, dottore commercialista e revisore contabile curerà, dunque, la crescita dell'Udc a Rocca.

Carissimo Antonio, consapevole delle tue doti umane, politiche e professionali, ho il piacere di nominarti commissario politico del nostro partito per la città di Roccapiemonte.

Mi preme ricordarti che Roccapiemonte rappresenta un territorio difficile e strategico per la crescita del Partito ed assolutamente non dobbiamo sfigurare, anzi abbiamo il dovere di dare il massimo per un territorio dilaniato dalla delinquenza e da ripetute indagini giudiziarie.