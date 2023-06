Pontecagnano, opposizione all'attacco: "La nuova giunta? Debole e frutto della spartizione di potere"

Opposizione all'attacco sulla nuova giunta di Pontecagnano Faiano, annunciata ieri dal sindaco Lanzara. In una nota firmata dai sei consiglieri Giuseppe Bisogno e Mariella dell'Angelo (Città Pubblica), Donato Pierro (Legàti Città Protagonista), Marco Vecchione (Movimento Libero), Gianfranco Ferro (Forza Italia) e Raffaele Silvestri (Fratelli d'Italia) Pontecagnano Faiano, la minoranza esprime dure critiche sulle scelte operate dal primo cittadino.

La nota

"Una giunta debole - scrivono i consiglieri - frutto di una spartizione di potere che conferma quanto siano vuoti i proclami di cambiamento che il sindaco Lanzara ci propina da cinque anni a questa parte. Per tirare le somme ci vuole poco: due assessori uscenti, che abbiamo già visto all'opera (soprattutto a pochi giorni dalla campagna elettorale), una non candidata, una non eletta e, per concludere in bellezza, la cognata del sindaco. Cos'altro aggiungere?".

La presidenza del consiglio

Nel mirino della minoranza anche la decisione di indicare, prima della prima seduta di consiglio, i nomi dei consiglieri scelti per la presidenza e per la vicepresidenza, rispettivamente Francesco Fusco e Arturo Giglio. "Apprendiamo - si legge nella nota - che la maggioranza ha già indicato i nomi del presidente del consiglio comunale e del suo vice, dimenticando che l'elezione del presidente è un tema che deve trattare il consiglio comunale e non il sindaco in una nota stampa. Per rinfrescare la memoria al sindaco ed ai consiglieri di maggioranza, nel primo consiglio comunale presenteremo, come avevamo già previsto, la richiesta per assegnare la presidenza del consiglio comunale ad un esponente dell'opposizione, al fine di garantire tutte le forze presenti in consiglio ed evitare una fastidiosa 'dittatura della maggioranza".