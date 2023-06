Pontecagnano, in dirittura d'arrivo la nuova giunta: tutti i nomi

In dirittura d'arrivo la nomina della giunta di Pontecagnano Faiano. Gli ultimi giorni sono stati risolutivi per sciogliere gli ultimi nodi legati ai cinque componenti dell'esecutivo, il primo del Lanzara Bis.

La nuova giunta

Secondo le indiscrezioni filtrate da Palazzo di Città, saranno tre le donne che entreranno a far parte della giunta. Favorita per il ruolo di vicesindaco è Nunzia Fiore, terza della lista Campania Libera (non eletta). Alle Politiche Sociali andrà Gerarda Sica (Pd), cognata del sindaco Lanzara. Roberta d'Amico, coordinatrice non candidata della lista "Ora, Noi", è in pole per le deleghe alla Cultura ed ai Fondi Europei. Raffaele Sica (Energie) con tutta probabilità sarà riconfermato ai Lavori Pubblici. A chiudere il cerchio Dario Vaccaro (Sveglia), anch'egli riconfermato all'Urbanistica.

I socialisti

Nell'attuale scenario (un assessore per lista) a rimanere a bocca asciutta sarebbero solo i socialisti, sesta forza della maggioranza. A rappresentarli, a meno di clamorose novità, il consigliere uscente Arturo Giglio, che potrebbe ricevere la delega al Turismo. Fuori dal consiglio e dalla giunta l'ex assessore alla Cultura Adele Triggiano.

La proclamazione

Giovedì alle ore 11, a Palazzo di Città, la cerimonia di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali. Alle 18,30, nei giardini di Palazzo di Città, il saluto alla cittadinanza del sindaco, Giuseppe Lanzara, che in quella sede dovrebbe anche annunciare i nomi della nuova giunta.