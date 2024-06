San Cipriano Picentino, la nuova giunta di Sonia Alfano: tutti i nomi

La sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, riconfermata per un secondo mandato, ha comunicato la nuova giunta comunale.

La giunta

Questi i nomi del nuovo esecutivo: Giuseppe Zoccola (Vice Sindaco, Lavori Pubblici, Manutenzione e Cultura), Mafalda Ferro (Politiche Sociali e Pubblica Istruzione), Vincenzo Amato ( Ambiente, Protezione Civile e Sviluppo del Territorio), Maria Sica (Politiche Agricole e Promozione del Territorio). "Siamo andati in continuità per dare seguito al lavoro iniziato in questi anni. Nel primo consiglio comunale del 25 giugno comunicherò anche le deleghe ai consiglieri. In comune accordo con tutti, rivedremo tutte le deleghe e i ruoli al giro di boa dei due anni e mezzo" afferma la sindaca.