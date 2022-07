Nuovo Psi, Priscilla Salerno nuova responsabile per revenge porn e violenza di genere

Priscilla Salerno è la nuova responsabile nazionale del Nuovo Psi per il revenge porn e la violenza di genere: a firmare la nomina il coordinatore nazionale del partito Lucio Barani che, con una scelta coraggiosa, ha voluto affidare alla nota porno attrice il compito di portare avanti delicate battaglie per i diritti delle donne.

La passione per la politica

L'attrice salernitana con la politica continua ad avere un rapporto molto stretto: in occasione delle Comunali 2021 per il Comune di Salerno aveva fatto clamore la sua mancata candidatura nelle liste a sostegno del candidato sindaco Michele Sarno. Ora arriva questa nomina. E per il 2023 chissà.