Ogliastro Cilento, si dimette il sindaco: "Non ci sono le condizioni per proseguire con serenità"

Si è dimesso il sindaco di Ogliastro Cilento, Paolo Astone. La decisione è stata ufficializzata questa mattina dopo giorni di indiscrezioni.

La decisione

Secondo quanto dichiarato ad Infocilento il sindaco si sarebbe dimesso "per motivi personali". "Non c'erano più le condizioni per andare avanti con serenità" ha aggiunto. Astone era stato eletto nel 2021. Entro trenta giorni la Prefettura nominerà un commissario che gestirà la macchina amministrativa fino alle prossime elezioni.