"Abbiamo ancora forti perplessità già espresse in sede di voto al bilancio di previsione 2023/2025 nella precedente seduta di consiglio comunale". È quanto dichiarano i consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Per Olevano" all'inizio della relazione discussa nel consiglio comunale.

La nota

"Durante il punto all'ordine del giorno sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio - si legge nella nota della minoranza - risulta che l'equilibrio di parte corrente é raggiunto in valore assoluto grazie a scarsi mille euro. Inoltre la preoccupazione di un equilibrio di bilancio molto precario viene confermato dalla presa d'atto del saldo di cassa evidenziato dal tesoriere al 30 Giugno 2023. Si prevedeva di passare da un saldo iniziale dal primo gennaio di €219 Mila euro a quello finale al 31/12/2023 di 3 milioni e 700 Mila euro. In realtà il saldo di cassa al 30/06/2023 é pari a -44mila euro, quindi non solo non é cresciuto, ma addirittura il comune ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria. In parole semplici il comune sta utilizzando lo scoperto di conto sul quale matureranno spese per interessi passivi". Accesa anche la discussione sull'approvazione dei verbali delle sedute precedenti: "Purtroppo non abbiamo potuto votare delibera per delibera. Ci siamo soffermati, in particolar modo il consigliere Zecca, presente alla seduta dell'otto agosto, sul piano delle opere triennali dei lavori pubblici. Il consigliere Zecca, già assessore della scorsa amministrazione, voleva solo conferme per quanto riguarda il progetto del "Costone Roccioso"; progetto presentato e finanziato grazie al lavoro della scorsa amministrazione, guidata dal Sindaco Michele Volzone e nel verbale della delibera di consiglio 24 non veniva riportata questa discussione, quindi ha ricordato all'intero consiglio comunale i termini veri della discussione, depositando una dichiarazione di voto. Il consigliere Zecca sottolinea anche che molta confusione é stata fatta sulla questione di questo finanziamento. Artatamente, qualcuno si é preso meriti non suoi. Ci rendiamo conto, dopo anni di fango, che é difficile ammettere le buone azioni di chi oggi lascia una grossa eredità alla nuova amministrazione. Ma il tempo consegnerà la verità ai cittadini".