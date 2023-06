Olevano sul Tusciano, la denuncia di Zecca: "Le linee programmatiche copiate dal Comune di Cervia"

"Le linee programmatiche della nuova amministrazione copiate da quelle del Comune di Cervia". È quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione Olevano Sul Tusciano Davide Zecca all'indomani del consiglio comunale che ha visto, fra i vari punti, l'approvazione delle linee programmatiche della neo amministrazione guidata da Michele Ciliberti.

Il documento

Come evidenzia Zecca, il documento sottoposto al consiglio contiene alcuni riferimenti alla città di Cervia, in Provincia di Ravenna, ed alle linee programmatiche 2014-19 approvate dall'amministrazione di quel Comune. "Nessuna parola e nessun commento - afferma Zecca - possono descrivere l'offesa istituzionale che questa proposta arreca ai consiglieri ed all'intera comunità di Olevano". "Ci aspettavamo linee programmatiche diverse - conclude il consigliere Zecca - e c'era la nostra disponibilità a dare un supporto là dove ce ne fosse stato bisogno. Invece ci siamo ritrovati un documento copiato da un Comune che sta a 600 chilometri da Olevano ed ha quasi 30mila abitanti. Tutto ciò dimostra che non vi è alcuna idea per il futuro da parte di questa amministrazione".