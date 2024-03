Operazione anti spaccio nel salernitano, Noi Moderati: "Un plauso ai carabinieri"

"Un plauso ai carabinieri della stazione di Agropoli, insieme ai militari del Nucleo cinofili di Sarno, del Comando provinciale di Salerno e della Compagnia di San Marco Argentano (Cs) per l’operazione portata a termine questa mattina per smantellare una fitta rete di spaccio di droga e consegnare alla giustizia i responsabili". È quanto afferma il coordinatore provinciale di Noi Moderati Luigi Cerruti in merito all’operazione che ha portato all’arresto di 16 persone, emessa dal Gip del tribunale di Salerno, su richiesta della locale procura, perchè indagati, a vario titolo, per per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di armi e munizioni coinvolgendo i territori di Capaccio Paestum, Agropoli, Eboli, Campagna, Battipaglia ed Avellino. "La Piana del Sele resta centro di smistamento della droga, come emerso poi anche dagli ultimi episodi che si sono verificati e che hanno riguardato anche la casa circondariale di Salerno – ha aggiunto il coordinatore Cerruti - Come Noi Moderati, non possiamo esimerci dal giusto plauso per la sinergia e la prontezza di intervento delle forze dell’Ordine. Lo spaccio di droga è un fenomeno dilagante nella nostra provincia che colpisce soprattutto i più giovani ed è sulla loro tutela che dobbiamo intervenire con fermezza".