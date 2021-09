Salerno, Tofalo (M5S): “Grati ai carabinieri per importante operazione antidroga”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Voglio esprimere il mio più profondo apprezzamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno protagonisti oggi di una di un’importante operazione antidroga, smantellando un’organizzazione criminale tanto estesa quanto strutturata e spietata, in grado di fatturare milioni di euro l’anno sulla pelle di migliaia di giovani e meno giovani assuntori”.

Così il deputato Angelo Tofalo, già Sottosegretario alla Difesa nei governi Conte I e II, con delega all’Arma dei Carabinieri. “A Salerno, come dimostra l’operazione Porta a Porta di oggi – rimarca Tofalo -, siamo in totale emergenza ed ecco che l’azione di contrasto a questo fenomeno, portata avanti dai militari dell’Arma in maniera sempre più decisa e costante assume un significato sempre più alto- A loro rivolgo i sensi di tutta la mia gratitudine e, sono certo dell’intera comunità salernitana”.