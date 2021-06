Nuova ordinanza su movida e mascherine, Lazzarini (FdI): "De Luca attacca i commercianti, è una vergogna"

Continua la polemica politica dopo l’ultima ordinanza del governatore De Luca, che proroga l'uso delle mascherine al 31 luglio in Campania ed impone il divieto di asporto per le bevande alcoliche dopo le 22. Parla di decisione "disarmante" il responsabile regionale del dipartimento commercio di Fratelli d’Italia Mariano Lazzarini: “L' attacco alle attività commerciali ormai è palese come è palese il totale disinteresse e menefreghismo nei loro confronti, in un momento delicatissimo in cui migliaia di imprenditori del mondo del commercio, del turismo e dei servizi tentano, fra mille sacrifici, di risalire la china ed evitare la chiusura. Questo ovviamente è un concetto sconosciuto a chi non lega i propri introiti al fatturato aziendale ma vive di politica ben retribuita da sempre".

Le critiche

L'esponente salernitano del partito di Giorgia Meloni spiega: "È comprensibile che dopo tanta sofferenza occorra cautela per evitare contagi dovuti soprattutto alla variante delta. C'è da dire che le notizie in proposito parlano di contagi fra i non vaccinati o vaccinati con una sola dose. Bene, le mascherine ancora al chiuso ed in caso di assembramenti, ma imporre le stesse all'aperto fino a fine luglio come vuole De Luca sa tanto di protagonismo tardivo di provincia. È protagonismo perché l'indice di infezione, grazie alla campagna vaccinale, è finalmente calato e diversi studi dimostrano che all'aperto il contagio è quasi impossibile .Se qualche rischio potrebbe esserci con indici di contagiosità alti, in zona bianca credo che il rischio sia prossimo allo zero. Ma far parlare di sé e fare comicità da poco è una tentazione irresistibile per il nostro governatore” conclude Lazzarini.