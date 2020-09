Covid, Cirielli sull'ordinanza del Trasporto: “La sospenda: mette in pericolo i passeggeri”

“De Luca continua a mettere in pericolo la sicurezza di campani e turisti. E’ sconcertante che, nonostante il record relativo all’aumento dei contagi in Campania, non abbia ancora sospeso l’ordinanza numero 65 del 6 agosto scorso (valida fino al 7 settembre) che prevede la possibilità di occupare il 100% dei posti a sedere sui mezzi di trasporto marittimi”.

Lo ha detto, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, che annuncia una apposita interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza: “Non si comprende sulla base di quale valutazione scientifica sia stata presa tale decisione. Ma questa circostanza – ha osservato Cirielli - espone ad un elevatissimo rischio di contaminazione Covid-19 i fruitori del servizio di Tpl marittimo nel Golfo di Napoli e non solo. Ma, come sottolineato anche da Assoutenti Campania, l’ordinanza regionale viola anche le prescrizioni statali emanate dal Ministero della Salute lo scorso 1 agosto, che ribadiscono l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblico. Prima di peggiorare ulteriormente la situazione dei contagi in Campania, De Luca spieghi le ragioni per le quali i trasporti marittimi avrebbero un trattamento privilegiato rispetto alle normative in vigore che, invece, interessano le altre categorie di trasporti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

L'appello, dunque, è di sospendere ad horas la deroga per i trasporti marittimi, che favorisce la diffusione del virus mettendo in pericolo la salute dei passeggeri. "Urge attivare – conclude Cirielli - tutte le misure di prevenzione e di sicurezza utili a garantire in tutti i momenti del viaggio la distanza interpersonale stabilita per scongiurare la contaminazione da Coronavirus”.