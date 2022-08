Politiche 2022, Agosto (Noi di Centro): “Le mie battaglie proseguono, con lo stesso impegno”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Il mio impegno continua sul territorio, con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione. Lo farò grazie ad una formazione politica che ha accettato tutte le mie condizioni, sostenendo tutte le mie battaglie in un territorio difficile come è quello di Salerno e della sua provincia dove vige un vero e proprio sistema di potere che fa capo a De Luca». Così l’avvocato Oreste Agosto, candidato con “Noi di Centro” nel collegio uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati e nel listino proporzionale nel collegio Salerno – Avellino della circoscrizione Campania 2. «Ci metto nuovamente la faccia e ci metto tutta la mia passione nella difesa di una città e non solo. Porterò, anche in questa campagna elettorale tutto ciò che in questi anni è stato al centro del mio impegno civico». «Non mi dispiace scontrarmi politicamente con Fulvio Bonavitacola – prosegue Agosto – che è candidato con il Partito democratico nel mio stesso collegio. Bonavitacola, oggi vicepresidente della giunta regionale, quindi braccio destro di De Luca, è il responsabile politico della nuova legge urbanistica della Regione Campania, ossia lo strumento che consentirà nuovo cemento sul territorio. Ma Bonavitacola è stato amministratore di questa città, è stato deputato ma soprattutto è stato presidente dell’autorità portuale di Salerno quando è partito il progetto del Crescent e della Piazza. Ha una responsabilità di gestione e politica pari al suo presidente, rispetto a scelte importanti. Ha responsabilità su una gestione dell’ambiente e del ciclo dei rifiuti che non ha funzionato e non funziona ancora in tutta la Regione Campania. Sono temi che porterò alla luce sperando di ottenere risposte. Io proporrò, come sempre le mie idee cercando la condivisione di tutti i cittadini. Senza arroganza, senza rincorrere con tutti i mezzi il potere».