Orti urbani a Salerno: la novità annunciata dalla consigliera De Roberto

Una bella novità, decisamente green, in arrivo nella nostra città. Ad annunciarla, la consigliera comunale Paola De Roberto: "Il 30 dicembre in Consiglio Comunale presenterò e si porterà in approvazione il regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani, uno dei 10 punti caratterizzanti il programma di questa Amministrazione. - ha fatto sapere - Un traguardo importante, raggiunto dopo un lungo tempo di elaborazione, che permetterà finalmente a Salerno di contare su uno strumento per il recupero e la valorizzazione del territorio che generi un impatto positivo anche e soprattutto in termini ambientali, sociali, sanitari, economici e culturali".

