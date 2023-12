Bambina messa in attesa all'ospedale di Battipaglia, la denuncia di Noi Moderati: "Ora non si può più tacere"

"Ennesimo caso di malasanità in provincia di Salerno, ora non si può più tacere ma crediamo sia giunto il momento di far sentire la nostra voce a tutela dei cittadini". È quanto dichiarato dal coordinatore provinciale di Noi Moderati Luigi Cerruti, il coordinatore di Battipaglia Enrico Tucci e il responsabile per la città di Eboli Giuseppe La Brocca in merito a quanto accaduto al pronto soccorso di Battipaglia, dove una bambina di 19 mesi sarebbe stata messa in attesa perché un pediatra non avrebbe dato la giusta priorità alla piccola. "È una storia drammatica, dal racconto social del papà emerge tutta la disperazione della famiglia. I pronto soccorso dovrebbero tutelare i cittadini non ridurli in fin di vita – hanno dichiarato Cerruti, Tucci e La Brocca – Non è il primo episodio, non possiamo dimenticare quanto accade al Ruggi d’Aragona e l’impegno del nostro deputato Pino Bicchielli che proprio di recente ha portato l’interpellanza del gruppo parlamentare Noi Moderati all’attenzione del ministro della Giustizia Nordio. Bisogna cambiare passo, dare risposte serie perché oggi i cittadini hanno perso fiducia nella sanità pubblica".