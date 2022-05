Ospedale di Eboli, il Pd: "Prende forma e sostanza il potenziamento della struttura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ieri è stato un giorno importante per il nostro Ospedale. Con l’inaugurazione del nuovo reparto di cardiologia, alla presenza del Presidente De Luca, del Presidente della Commissione Bilancio Picarone e del Direttore Generale dell’ASL Salerno Dott. Mario Iervolino, prende forma e sostanza il potenziamento del nostro nosocomio e, con esso, la tutela della salute pubblica delle nostra comunità.Su sollecitazione di tanti cittadini e del personale medico e socio sanitario, protagonista encomiabile di questi anni tanto difficili di emergenza sanitaria, il Gruppo Consiliare PD ha incontrato più volte il Dott. Iervolino in merito alle principali criticità del nostro Presidio Ospedaliero. Ci si è così confrontati sugli interventi urgenti che necessitano le sale operatorie, sulla carenza di personale e sulla urgenza del potenziamento e della ristrutturazione dei vari reparti. Questi incontri, anche in ragione dell’impegno profuso dal Consigliere Picarone e al sostegno del Presidente De Luca, sono stati proficui, fruttuosi, e soprattutto concreti; come concrete e rasserenati sono state le parole pronunciate dal dr. Iervolino alla presenza dei vertici regionali.Il Dott. Iervolino ha infatti annunciato la riapertura a breve termine del reparto di chirurgia con la disponibilità al servizio raccolta da ben 8 medici provenienti dall’ospedale Monaldi; un numero di unità pari al doppio di quelli disponibili prima della chiusura.Il Presidente De Luca ha poi ribadito ancora una volta, nonostante le difficoltà ereditate dalla precedente gestione Caldoro, l’impegno forte e fermo della Regione Campania per il potenziamento del nostro ospedale a partire dai prossimi interventi sulle sale operatorie fino ad arrivare al Piano di Edilizia Ospedaliera Regionale. Un Piano ambizioso che prevede due cospicui finanziamenti fondamentali per il nostro territorio: uno del valore di 16.100.000 euro per l’adeguamento antisismico e funzionale delle strutture ospedaliere ebolitane con ampliamento e realizzazione di un nuovo edificio (polo per le emergenze) e l’altro per un importo finanziato di 6.000.000 di euro per la realizzazione della sede del Distretto di Eboli alla località Acquarita con relativo ampliamento degli spazi per Dipartimento di Prevenzione, UCCP (unità complessa per le cure primarie) e per il consultorio familiare.La pandemia da Covid 19 ha rimesso al centro delle decisioni pubbliche il tema della salute quale bene comune evidenziando l’importanza, individuale e collettiva, del sistema ospedaliero. Per questo accogliamo come una garanzia posta su un diritto fondamentale la notizia degli interventi finanziati dalla Regione Campania attraverso i quali l’Ospedale di Eboli potrà continuare ad essere un presidio fondamentale nella rete sanitaria della Provincia di Salerno e della Campania intera.

I Consiglieri del Gruppo PD Eboli

Il Coordinamento Cittadino