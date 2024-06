Il futuro dell'ospedale di Eboli in consiglio regionale, Carpentieri (FdI) incalza De Luca

La vicenda dell’ospedale di Eboli arriva in Consiglio Regionale. Dopo due rinvii consecutivi, mercoledì 19 giugno si conoscerà il futuro del nosocomio come richiesto dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri. “Il Presidente De Luca dovrà dire tutta la verità sul futuro del nosocomio della Piana del Sele, avvolto da uno strano alone di mistero, nonostante abbia, nel corso degli ultimi anni, espresso numeri e capacità professionali di tutto rilievo".

Per l'esponente di opposizione "arriva il momento della verità per tutta la comunità di Eboli, per gli amici di Fratelli d’Italia del territorio che, da tempo, attendono di conoscere le decisioni di questa Giunta Regionale che, in materia di sanità pubblica, preferisce sfuggire la confronto democratico in aula”.