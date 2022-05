Eboli, il consiglio comunale all'unanimità: "Risolvere le criticità all'ospedale"

Avviare procedure immediate di selezione del personale, scongiurare tagli alla sanità ed avviare un'interlocuzione con l'Asl per risolvere le criticità dell'ospedale di Eboli. Questo in sintesi il contenuto della delibera approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Eboli nella serata di ieri nel corso della sise monotematica convocata proprio per discutere delle numerose problematiche registrate presso il nosocomio. Al consiglio comunale hanno partecipato la delegazione parlamentare, regionale e provinciale del territorio, i sindacati del comparto sanitario ed il direttore sanitario, Mario Minvervini.

Il problema del personale

Nell'immediato il problema è rappresentato è la chiusura del reparto di Chirurgia generale e d'urgenza, che al momento effettua solo servizio di consulenza. "Problema che - si legge nella delibera - si riversa sulla funzionalità del Pronto Soccorso e che potrebbe aggravarsi con l'arrivo delle ferie estive". Per questo il personale deve ritornare sui livelli standard: 6 chirurghi e 6 infermieri in presenza.

La nota del Pd

"Nel testo approvato - scrive il Pd in una nota - abbiamo voluto che tutte le forze politiche si schierassero nel richiedere alle loro rispettive rappresentanze nazionali di sostenere la battaglia, già avviata dal presidente De Luca, volta a superare la disparità di trattamento che subiamo rispetto alle Regioni del nord e a rimuovere quei tetti di spesa che limitano le assunzioni e disincentivano il personale".