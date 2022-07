Carenza di medici all'ospedale di Sarno: Carpentieri (FdI) convoca in Regione politici e cittadini

La vicenda dell’ospedale di Sarno sarà al centro di una seduta monotematica della Commissione Trasparenza della Regione Campania: lo annuncia Nunzio Carpentieri, presidente della Commissione e consigliere regionale di Fratelli d’Italia che, da mesi, sta seguendo l’evoluzione della questione che corre il rischio di ridurre, ulteriormente, i servizi sanitari per un vasto comprensorio di comuni.

L’annuncio

“La situazione dell’ospedale di Sarno, fortemente sotto organico e con diversi reparti già inattivi, non accenna a migliorare e dal governo regionale non arriva alcuna risposta. È per questa ragione - comunica Carpentieri - che ho deciso di portare la vicenda all’attenzione della Commissione Trasparenza e controllo della Regione Campania, che ho l’onore di presiedere e che ho convocato per martedì 26 luglio alle 15”. Un’audizione alla quale saranno convocati il sindaco Giuseppe Canfiora, gli amministratori e tutto il Consiglio comunale di Sarno.

“Con loro – aggiunge l’esponente del partito di Giorgia Meloni - vorrò ascoltare anche il Comitato dei Sindaci, il Presidente della Provincia di Salerno, il Comitato cittadino “Insieme per la salute” e, naturalmente, il Presidente De Luca (che conserva per sé la delega alla sanità), il Direttore generale dell’ASL Salerno e il Direttore sanitario dell’ospedale sarnese. Credo sia urgente e importante che la parola passi agli amministratori locali e ai Sindaci, che, in più circostanze, hanno lanciato un disperato grido dall’allarme sulle questioni legate alla sanità e al diritto alla salute. La Regione ha la responsabilità di dare risposte immediate. Non c’è più tempo da perdere” conclude Carpentieri.