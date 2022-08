Ospedale di Sarno, si riunisce la Commissione Trasparenza in Regione: "De Luca grande assente"

Convocata lo scorso martedì la Commissione Trasparenza in Regione Campania. All’ordine del giorno un unico punto: il futuro dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, il nosocomio sarnese le cui sorti sono tutt’altro che certe e confortanti.

I presenti

La situazione risulta essere, infatti, molto preoccupante, tant’è che già qualche settimana fa, il consigliere comunale Antonello Manuel Rega, capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, ha chiesto la mobilitazione in materia al suo riferimento in Regione, l’onorevole Nunzio Carpentieri, il quale era stato prima in visita presso il polo sanitario cittadino, ed ha poi convocato una riunione monotematica della Commissione Trasparenza, di cui è presidente. Per il consesso, erano presenti a Palazzo Santa Lucia, oltre al consigliere Rega, alcuni rappresentanti del comitato “Insieme per la salute – Sarno”, il sindaco della città, Giuseppe Canfora e l’assessore Eutilia Viscardi. In collegamento anche l’onorevole Virginia Villani e la senatrice Luisa Angrisani.

Il commento

“Ognuno si è attivato per quelli che sono i suoi livelli – ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia – ed è per questo che in tempi non molto lontani ho portato la questione all’attenzione dell’onorevole Carpentieri, il quale ha compreso la situazione, grazie anche all’incontro avvenuto non più di un mese fa con la Direzione Sanitaria del “Martiri del Villa Malta”, ed ha ritenuto opportuno convocare questa riunione di commissione quantomeno per dare alla problematica la giusta attenzione. Certo è – ha concluso Rega – che c’è urgenza che il Governatore si esprima su questa situazione, anche in virtù della delega alla sanità campana che lui ha conservato per sé, per chiarire anche il futuro dell’ospedale. In prima persona, come consigliere, e come cittadino, cercherò sempre di portare avanti la difesa di una tematica così delicata, e di attuare, insieme al comitato, anche strumenti di lotta più forti, qualora le risposte di cui necessitiamo non dovessero arrivare”.