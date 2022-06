Ospedale di Sarno, Fratelli d'Italia contro De Luca: "Lo sta portando dall'agonia alla morte"

Esplode la polemica politica contro la Regione Campania per la grave carenza di personale che sta provocando non pochi disagi all’ospedale di Sarno. Ad andare all’attacco è il partito di Fratelli d’Italia.

Le reazioni

Il senatore Antonio Iannone prende di mira direttamente il governatore De Luca: “Da tempo l’ospedale di Sarno versa in una condizione gravissima se si considera che il nosocomio dispone di una struttura nuova e che serve una vasta popolazione. I miracoli che De Luca vanta televisivamente si traducono solo in queste tristi realtà. La filiera istituzionale Comune-Provincia-Regione-Governo non è capace di produrre altro che questi disastri: ospedali al collasso, tribunali al collasso e cittadini dell’Agro nocerino sarnese trattati come paria”.

Molto duro anche il consigliere regionale Nunzio Carpentieri: “L’ospedale Villa Malta di Sarno è la fotografia precisa di come, in questi sette anni, la Sanità in Campania sia stata gestita solo per esigenze politiche ed elettorali e non per i reali bisogni dei cittadini. L’annuncite del Presidente De Luca ha fatto altre vittime e questa volta a pagarne le conseguenze sono le comunità che si servono della struttura di Sarno. E’ per questa ragione che, nei prossimi giorni, presenterò una interrogazione al Presidente De Luca, quale assessore regionale alla sanità, per conoscere quali sono le decisioni che interessano l’Ospedale di Sarno e se le preoccupazioni di una imminente riduzione del personale e dei reparti risponde al vero. Basta con le chiacchiere e con lo scaricabarile: chi gestisce, in maniera diretta, il sistema della Sanità in Campania da 7 anni non puònascondersi dietro le responsabilità altrui. Per fortuna anche gli amministratori del Partito Democratico, come il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, stanno aprendo gli occhi e stanno comprendendo quanto sia del tutto priva di fondamento la narrazione che il Presidente De Luca ci propone sulla “miracolosa” gestione della Sanità in Campania ed in Provincia di Salerno”.

Si sofferma dalla carenza del personale medico, l’altra consigliera regionale Carmela Rescigno: “Da mesi registriamo un’azione di progressivo depotenziamento dell’ospedale di Sarno (Martiri di Villa Malta di Sarno) inaugurato all’indomani dell’alluvione del 1998. È inaccettabile che al pronto soccorso siano impiegati appena tre medici, così come al reparto di chirurgia. Mentre l’ortopedia è stata addirittura chiusa. Per non parlare delle condizioni di smantellamento della diagnostica. È giunto il momento che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, delegato alla Sanità della Campania, risponda alla mia interrogazione e spieghi ai campani, ai salernitani, al personale medico dell’ospedale, cosa intenda fare di quel presidio”.