Turno di 25 ore all'ospedale di Sarno, Angrisani (L'Alternativa): "De Luca e Spernza ne devono rispondere"

Dopo lo sfogo sui social del dottor Ernesto Odierna con cui ha denunciato pubblicamente le condizioni in cui è costretto a lavorare (ieri ha svolto un turno di 25 ore) per dare assistenza a chi si reca al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sarno, la problematica relativa alla carenza di personale arriverà in parlamento.

L'interrogazione

La senatrice del gruppo “L’Alternativa c’è” Luisa Angrisani è intervenuta sulla vicenda. “Il suo sfogo sui social racconta delle difficili condizioni di lavoro in cui il personale sanitario è costretto a dare cure ed assistenza ai pazienti in un reparto d’urgenza dove spesso si arriva in fin di vita o in condizioni gravi. Quello che sta accadendo al nosocomio di Sarno è solo uno degli esempi di ciò che avviene negli altri ospedali dell’Agro nocerino sarnese e del resto della Regione Campania- afferma la parlamentare. Altro che proclami e propaganda su fantasiosi rinforzi del personale annunciati da esponenti del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico, la realtà è ben altra, ben diversa dalle loro chiacchiere. Non è giusto che medici ed infermieri siano costretti a lavorare in queste condizioni, come non è giusto che i pazienti siano assistiti da operatori stanchi e sotto stress lavorativo. Sono condizioni inaccettabili. Il Ministro della Salute e il Governatore De Luca ne devono rispondere, in settimana presenterò in Senato un’interrogazione parlamentare su questo scandalo che mi ha lasciata esterrefatta” conclude Angrisani.