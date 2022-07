"Fuga dei medici" dall'ospedale di Sarno: Villani (M5S) chiede un incontro a De Luca

“Accolgo le richieste dei comitati e del personale, con la fuga dei medici dall'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, il rischio chiusura sempre più imminente: sto valutando la possibilità di un intervento per fare chiarezza sulle cause e intanto, ho presentato una nuova interrogazione al Ministero della Salute e al Ministero per gli affari regionali e le autonomie".

Lo ha detto la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani che interviene di nuovo sulla situazione dell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno.

"Ho anche chiesto ufficialmente un incontro al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca per discutere sul tema. Da anni denuncio le criticità di questo presidio e, anche dopo i nuovi concorsi indetti dall'ASL Salerno, la carenza di medici è oramai divenuta insostenibile: ogni giorno mi arrivano decine e decine di appelli disperati dal personale sanitario del presidio che chiede aiuto, tutele e sostegno. Abbiamo il dovere di dare loro risposte concrete e al contempo, di garantire il diritto alla salute ai nostri cittadini”, ha detto.

Parla Villani

“Ho deciso di intervenire anche con l'aiuto delle Autorità Giudiziarie, se dovesse essere necessario, per accertare eventuali responsabilità sulla fuga dei medici dal presidio sarnese e sulle condizioni attuali di lavoro per il personale sanitario. Ho inoltre chiesto ufficialmente un incontro al Presidente Regionale De Luca. Ben vengano poi, le manifestazioni come quelle organizzate da Comitati quali ad esempio Insieme per la salute, costituito ad hoc, che ha anche chiesto audizione alla Regione Campania per ottenere il potenziamento del nostro presidio, così come la convocazione della conferenza dei Sindaci del territorio o la delibera unanime del Consiglio Comunale di Sarno: solo restando uniti in un unico fronte riusciremo a portare a casa dei risultati reali. Inoltre, ho anche pronta una nuova interrogazione – che si unisce ai numerosi atti legislativi già presentati - ai Ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, con cui chiedo di attuare un cambiamento radicale nelle politiche sanitarie campane volte a scongiurare il collasso del sistema ospedaliero ed emergenziale locale – spiega la deputata pentastellata, membro della XII Commissione Affari Sociali - Sanità alla Camera - Se vogliamo salvare la sanità dell'Agro Nocerino Sarnese è necessario, non mi stancherò mai di ripeterlo, un urgentissimo adeguamento del fabbisogno d’organico, per il tramite di procedure concorsuali, mobilità e convenzioni con altre aziende sanitarie. Nel pieno esercizio del mio ruolo di Deputata, ai Ministeri ho anche chiesto quali azioni è possibile adottare per accelerare e facilitare i processi già in atto di reclutamento del personale per la provincia di Salerno, vera e propria criticità da risolvere al fine di evitare l’esodo di tutti i professionisti e quindi la chiusura definitiva dell’ospedale di Sarno. Basti pensare che dal 2019 ad oggi, fra trasferimenti, pensionamenti e dimissioni volontarie, sono andati via dal Martiri del Villa Malta, ben 55 medici, di cui 38 per trasferimento, 9 per dimissioni volontarie e 8 per fine rapporto. Si tratta di una vera e propria crisi non momentanea perchè si prevedono future situazioni di crisi ed entro il 2025 addirittura 15 unità in meno per pensionamento (di cui 4 solo in Rianimazione). Pronto Soccorso, Ortopedia e Medicina sono già senza un numero adeguato di risorse e i medici sono costretti a svolgere turni sia nei reparti che a supporto dell'emergenza. Questo è inaccettabile e andando avanti con questo depauperamento, rischiamo il collasso totale – conclude Villani - Non possiamo permettere la chiusura del nostro presidio: ecco perchè ho chiesto un confronto con il Governatore e continuerò a battere i pugni nelle sedi opportune, alla ricerca di soluzioni concrete, fattive, strutturali e realistiche, per migliorare le condizioni attuali dell’ospedale di Sarno e garantire il suo potenziamento”.