Ospedale di Scafati, Cappellacci (FI): "Perchè i sopralluoghi sono consentiti solo a De Luca?"

E’ polemica politica a Scafati per le visite all’interno dei reparti dell’ospedale “Mauro Scarlato”. Oggi, su invito del sindaco Pasquale Aliberti, si è recato sul posto il presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera Ugo Cappellacci per constatare di persona la situazione del presidio ospedaliero.

La denuncia

Nel corso del sopralluogo - racconta Cappellacci - “ho ascoltato dal primo cittadino e da chi vive sulla propria pelle le problematiche dell'ospedale e sono qui per dare un segnale di attenzione e di vicinanza oltre che per unire la mia voce alla loro. Mi è stata esibita una lettera della direzione generale della Asl in cui si afferma che in base alle attuali disposizioni regionali vigenti, le visite degli esponenti politici e di governo devono essere limitate agli spazi delle Direzioni Sanitarie”. Di qui il caso politico: “Poiché -aggiunge l’esponente di Forza Italia - è facile trovare delle immagini in cui lei stesso si muove all'interno dei reparti, mi domando se la limitazione valga solo per "alcune" forze politiche e non per altre". Su Facebook Cappellacci ha pubblicato una delle foto in cui il governatore della Campania visita un reparto di un ospedale.