Degrado all'ex Ostello della Gioventù, Ventura: "Il Comune diffidi i proprietari"

Il capogruppo dei Davvero Verdi, Peppe Ventura, ha protocollato un’istanza al Comune di Salerno rispetto allo stato di abbandono e degrado in cui versano l’Ostello della Gioventù e l’adiacente ex Stazione Ferroviaria.

Le criticità

Al sindaco Napoli e agli assessori Caramanno e De Maio, ha presentato richiesta di diffida ai proprietari delle due strutture e la loro messa in mora:“L’Ostello in particolare, infatti, è diventato meta di tossicodipendenti delle più svariate etnie che arrivano sinanche ad espletare i propri fisiologici davanti ai bagnanti del vicino arenile”. Ventura, inoltre, ricorda che “l’aggiudicatario di tale di tale tratto di spiaggia – a seguito del bando emanato dal Comune – ha dovuto versare una considerevole cifra per poter esercitare la propria attività”.