Gioventù nazionale: un pacco alimentare per spazzare la crisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono stati consegnati dai militanti di gioventù nazionale pacchi alimentari alle famiglie indigenti di San Valentino Torio. Queste le parole del neo coordinatore gioventù nazionale Carbone "voglio ringraziare innanzitutto tutti i militanti di gioventù nazionale che sacrificano parte del loro tempo libero per aiutare i concittadini in difficoltà, in questo periodo è molto raro trovare ragazzi del genere. Il ringraziamento doveroso va anche a tutti i cittadini di San Valentino Torio perché è solo grazie a loro e alle loro donazioni se riusciamo ad aiutare."

Carbone continua lanciando un appello ai suoi coetanei "invito tutti i ragazzi a dedicare parte del loro tempo libero a chi è in difficoltá, perché la solidarietà crea un duplice beneficio, infatti fa bene a chi aiuta oltre che a chi viene aiutato."