Elezioni europee 2024, Gambino e Cirielli (FdI) incontrano la cittadinanza paganese

Si terrà domani (venerdì 31 maggio), alle 12, presso il comitato elettorale situato in via Marconi 74/76 a Pagani, un “aperitivo” – aperto alla cittadinanza - insieme al Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On.Edmondo Cirielli e ai candidati al parlamento europeo di Fratelli d’Italia Alberico Gambino e Ines Fruncillo.