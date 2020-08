Pagani, il Candidato Sindaco Lello De Prisco chiede di incontrare i commissari prefettizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le prima battute della campagna elettorale del Candidato Sindaco Lello De Prisco, a guida di una coalizione civica, sono volte all'approfondimento di quella che risulta essere la situazione economico-finanziaria, e non solo, in cui versa il Comune di Pagani .

Alla luce di ciò, il candidato Lello De Prisco, ritiene doveroso incontrare, insieme ad alcuni esponenti delle sue quattro liste, i commissari prefettizi, per confrontarsi su quelle che sono, alla stato attuale, le problematiche più urgenti da affrontare e risolvere l’avvocato De Prisco, infatti, ritiene importante questo confronto, al fine di contestualizzare, in modo ancora più dettagliato e preciso, le azioni di programma, messe in essere nel suo progetto per la città di Pagani.