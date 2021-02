Zona contestata tra Pagani e Sant’Egidio: la decisione del Tar, ricorso accolto

Zona contestata tra i comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino: il Tar accoglie il ricorso proposto dal Comune di Pagani, rappresentato e difeso dall’avvocato Renata Pepe contro la Provincia di Salerno e il Comune di Sant’Egidio. Il Comune di Pagani, gia dai primi giorni di insediamento della nuova amministrazione, ha affrontato con solerzia la delicata questione, alla luce del ricorso, inviando una lettera di diffida al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, che si apprestava a adottare il PUC, strumento con il quale il Comune Sant'Egidiese pianificava anche le zone contestate. La vicenda è stata seguita dall'assessore al Puc, Felice Califano, con il supporto dell’assessore al contenzioso, Veronica Russo. Due le motivazioni che hanno portato all’impugnazione degli atti da parte del Comune di Pagani: nullità della delibera per difetto di attribuzione - in quanto la variazione sarebbe dovuta essere disposta con atto normativo e non con atto amministrativo, come illegittimamente fatto dalla Provincia di Salerno – e per illegittimità dell’atto, poiché trascura il valore probatorio delle risultanze catastali, attesa peraltro la natura meramente ricognitiva del potere attribuito alla Provincia. La sentenza è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco Lello De Prisco e da tutta l’amministrazione.

L’assessore Felice Califano