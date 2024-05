Palazzetto dello Sport a Mercato San Severino, Romano: “Basta ritardi”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sulla vicenda del Palazzetto dello sport c’è urgente bisogno di chiarezza. Abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e alla Procura della Repubblica dimostrando che il contratto stipulato dal Comune con il Concessionario nel 2019 non è stato rispettato in più punti e, quindi, va urgentemente risolto. Senza ulteriori perdite di tempo e maldestri tentativi di “annacquare” le evidenti responsabilità di una Dis-amministrazione inadeguata ad avere cura della nostra Città”. Così Giovanni Romano, consigliere comunale di opposizione e capogruppo del Movimento Civico Sanseverinese. "Siamo stati i primi, nel 2019, ad evidenziare le “stranezze” e le irregolarità della procedura voluta fortemente dalla Dis-amministrazione di allora (che è la stessa di oggi!). La recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha rigettato l’istanza di dissequestro dell’area di cantiere del Palazzone, ci ha dato purtroppo ragione. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che sta concludendo le indagini sulla vicenda, ha chiesto al Comune di costituirsi nell’ormai prossimo giudizio come “parte offesa e danneggiata”. La Dis-amministrazione invece, continuando a “far finta di nulla”, ha deliberato di istituire un inutile “Tavolo di coordinamento” tra il Comune e il concessionario per valutare cosa fare. In base al Contratto, questo “Tavolo” andava costituito a gennaio 2019, cioè quattro anni e mezzo fa.Oggi serve solo a spendere altri soldi (chi paga i professionisti incaricati?) e a rimandare una decisione che, secondo noi è obbligata.La Dis-amministrazione in circa cinque anni non ha esercitato alcun controllo sulla procedura e sui lavori a tutela della nostra Comunità.Il vecchio Palazzetto non esiste più e del nuovo non c’è la minima traccia. Ma, soprattutto, il contratto stipulato nel novembre 2019 con il Concessionario non è stato rispettato.Nei tempi perché l’opera doveva essere conclusa entro il 2021.Nelle modalità di esecuzione Nei pagamenti. Il danno per la nostra Città è sotto gli occhi di tutti i cittadini.La Dis-amministrazione deve immediatamente risolvere il contratto. Deve riprendersi l’area ceduta al concessionario dove un tempo c’era il Palazzetto abbattuto.Deve attivarsi nei confronti chi, nel 2019, ha causato questo disastro approvando una procedura giudicata illegittima. Cosa o chi impedisce alla Dis-amministrazione di agire? Chi oggi guida la Dis-amministrazione è lo stesso che la guidava del 2019 quando l’iniziativa è stata approvata. Coloro che oggi devono tutelarci, come chiede la Procura della Repubblica, sono gli stessi che con le loro scellerate decisioni e con i loro atti amministrativi hanno causato i danni. E’ il “conflitto di interessi” a condizionare le scelte da fare?" conclude Romano.