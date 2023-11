"Paola Adinolfi positiva al Covid", il Garante della Privacy dichiara infondata la notizia: scatta la multa da 20mila euro

“Notizia infondata”. È quanto confermato dal Garante dalla Privacy, che ha riconosciuto all’assessore al Bilancio del Comune di Salerno, Paola Adinolfi, il diritto alla cancellazione della falsa informazione per una notizia pubblicata tre anni or sono in cui si parlava di una sua presunta positività al covid nel dicembre del 2021.

Il caso

L’assessore, che aveva anche effettuato un tampone di controllo risultato negativo, aveva chiesto la smentita, ma senza successo. Il Garante, che ha anche comminato una multa di 20mila euro al quotidiano in questione, ha ritenuto la notizia lesiva del diritto di riservatezza.