Elezioni a Pontecagnano, candidatura confermata per Paola Manzo

La commissione elettorale mandamentale di Montecorvino Rovella ha accolto l'istanza di riammissione presentata da Paola Manzo, componente della lista "Città Pubblica" (facente parte della coalizione a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Bisogno), confermando la sua candidatura al consiglio comunale in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. La commissione, espletate le verifiche del caso, ha riammesso la candidata sottolineando l'assenza di motivi ostativi rispetto alla candidatura.

Le dichiarazioni

"Con l'ufficialità della mia candidatura - spiega Paola Manzo - vagliata dalla commissione incaricata di esaminarla, si chiude una triste vicenda che mi ha vista mio malgrado protagonista. Sono una donna libera e ciò mi ha sempre spinta a portare avanti la mia esperienza politica con trasparenza e serenità. Cosa non accaduta in questi ultimi giorni, in cui sono state diffuse una serie di notizie senza che io ne avessi riscontro formale. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il confronto serio e costruttivo, pertanto darò autorizzazione ai miei legali di verificare se vi sono gli estremi per una eventuale denuncia o diffida". "Paola è una professionista eccellente, dai grandi valori etici e culturali" sottolinea il candidato sindaco Giuseppe Bisogno, che aggiunge: "Il fango ingiustificato che ha dovuto subire in questi giorni, nato da un'inspiegabile fuga di notizia per una rivalsa personale di qualcuno, si è sciolto davanti alla verità. Paola è una donna libera e appassionata e la sua pulita onestà è il suo biglietto da visita da sempre. Paola è candidata al consiglio comunale ed è parte essenziale della nostra coalizione".