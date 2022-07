Nuovo parcheggio al Ruggi, Puc e Tari. Enzo Napoli: "Prese decisioni importanti, polemiche pretestuose"

“Abbiamo concluso in modo positivo e concreto un importante Consiglio Comunale. La Giunta Comunale e la maggioranza hanno dato, per l’ennesima volta, dimostrazione di compattezza, responsabilità istituzionale, concretezza amministrativa per il bene della città”. Lo dichiara, al termine dell’assise municipale, il sindaco Vincenzo Napoli: “Dopo ampia ed approfondita discussione sono stati approvati provvedimenti, analizzati minuziosamente in precedenza dalle competenti Commissioni Consiliari, di grande importanza e molto attesi dalla nostra comunità.

I tempi

Napoli entra nel merito di alcune decisioni: “Penso ad esempio - spiega - all’istituzione delle Guardie Ambientali che diventeranno un prezioso presidio per l’igiene, la pulizia ed il decoro della città affiancando gli altri uffici, servizi, società e la Polizia Municipale. Di grande rilievo anche le decisioni relative al Puc , per la mobilità e la sosta con il via libera ad un parcheggio di cento posti auto al servizio dell’ospedale Ruggi a San Leonardo. Abbiamo anche approvato una manovra finanziaria che mantenendo i conti in equilibrio continua a garantire i servizi essenziali per la nostra comunità. Su Tari ed impianti sportivi le tariffe restano inalterate. Dove è stato necessario gli adeguamenti sono estremamente contenuti”. Insomma – conclude il primo cittadino - andiamo avanti al servizio e per il bene di Salerno pronti anche a rintuzzare, come avvenuto oggi nella seduta consiliare, qualche tentativo di bloccare l’approvazione dei provvedimenti o di rinviare decisioni essenziali ad opera della minoranza con motivazioni palesemente pretestuose ed infondate volte unicamente a far perdere tempo prezioso alla nostra comunità”.