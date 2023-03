Parco del Cilento, Feola nominato commissario a tempo

Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Frattin ha firmato un nuovo decreto nella complicata vicenda della nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento, con cui conferma l’indicazione, seppure a tempo, di Marcello Feola quale Commissario dell’Ente.

L'iter

Feola, in base a quanto riportato dal Decreto, resterà in carica per 60 giorni e, comunque, non oltre la nomina di Pino Coccorullo quale nuovo presidente. E proprio per questa procedura, successiva all’indicazione del nome da parte di Vincenzo De Luca, nella terna inviata alla Regione Campania, le procedure sono state avviate ma non ancora concluse.