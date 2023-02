Nomina presidente Parco del Cilento, Marciano (FdI): "Il problema non è il nome, ma l'assenza di condivisione con la classe dirigente locale"

Sulla questione relativa alla nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - ricaduta su Giuseppe Coccurullo e che ha portato all'uscita da Fratelli d'Italia del sindaco di Santa Maria Giovanni Fortunato - interviene oggi il responsabile enti locali del partito nel Cilento.

La reazione

Si tratta dell'avvocato Raffaele Marciano, che è anche consigliere comunale a Laureana Cilento: “Il problema non è il nome indicato, ma è stata l'assoluta assenza di partecipazione, discussione e condivisone con il territorio e con la classe dirigente locale”. “Quella stessa classe dirigente, che da anni, in un territorio come il Cilento inerme cerca di dare risposte ai propri concittadini in ordine ad una gestione fallimentare del centrosinistra” conclude Marciano.