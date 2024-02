Parco Nazionale del Cilento: ufficializzati i nomi del nuovo consiglio direttivo

Sono stati ufficializzati, attraverso un decreto ad hoc del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le nomine dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni. Le nomine sono frutto di un accordo politico necessario tra centrodestra e centrosinistra.

I nomi

Le scelte sono ricadute su: Costabile Spinelli (Forza Italia), in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Luisa Maiuri (Fratelli d’Italia), per il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Carmelo Stanziola (Pd), già consigliere provinciale, il coordinatore di Fratelli d’Italia Vallo di Diano Francesco Bellomo, il sindaco di Petina Domenico D’Amato e il sindaco di Trentinara Rosario Carione(Pd), rappresentanti della Comunità del Parco; il sindaco di Alfano Elena Anna Gerardo (Lega), in rappresentanza dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Chiara Ianni, dirigente assemblea provinciale di Fratelli d’Italia) e rappresentante delle associazioni di protezione ambientale.