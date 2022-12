Parco Nazionale Cilento, il ministro Fratin valuta i nomi: in campo Palmieri e Spinelli

Già in queste ore, sull’asse delle telefonate per gli auguri di Natale, è iniziata la scrematura delle varie candidature, partendo dalle incompatibilità ex lege – che riguardano tutti i Sindaci ed i Consiglieri Comunali che ricadono nell’ambito territoriale dei rispettivi parchi – per finire alle scelte di opportunità politica