Parco del Cilento, Verdi-Sinistra contro Coccorullo: "Suo curriculum è inadeguato"

Il capogruppo dell' Alleanza Verdi-Sinistra in commissione ambiente alla Camera dei Deputati Angelo Bonelli ha votato contro la designazione del nuovo presidente del Parco del Cilento Giuseppe Coccorullo.

Le critiche

A prendere posizione sono i deputati campani Franco Mari e Francesco Emilio Borrelli: “Il curriculum del designato Presidente del Parco del Cilento proposto dal centro destra appare assolutamente inadeguato a guidare questa istituzione. Tra l’altro le principali caratteristiche del sig. Giuseppe Coccorullo sono quelle di essere un esponente politico prima di An e adesso di Fratelli d’Italia. Addirittura nel curriculum che ha presentato evidenzia quando si è tesserato, quante volte ha partecipato ai congressi provinciali cittadini e nazionali del suo partito, quante volte è stato candidato non eletto sempre per il suo partito. Su competenze gestionali o legate al tipo di incarico che andrebbe a svolgere non c’è nulla. In pratica questa persona viene scelta non per competenza e capacità o esperienza, ma esclusivamente per l’attività e l’appartenenza partitica e viene fatto in modo sfacciato e pubblico”