A Maddaloni il parco a tema più grande d'Europa, Celano: "Occasione persa per Salerno"

Si chiamerà "Ludo & Felix" e sarà il parco a tema più grande d'Europa, superando anche Disneyland Paris. L'area scelta è quella dell'ex cava Cementir a Maddaloni, in provincia di Caserta. Un progetto ambizioso che ha fatto infuriare il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, che in passato ha proposto la realizzazione di un parco simile a Salerno nell'area ex D'Agostino.

L'intervento di Celano

"Da anni in quell'area - spiega Celano - si parla di realizzare un nuovo parco verde per cui nel 2008 e 2009 sono stati redatti il progetto definitivo e quello esecutivo. Intanto il parco a tema si realizzerà, purtroppo, a Maddaloni e saranno impiegati circa 3.500 nuovi lavoratori. Avrebbe incentivato il turismo. A Salerno, però, l'importante per il "sistema" è costruire palazzi e cementificare ogni area. Immaginate il perchè?".