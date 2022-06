Parco dell'Irno, Malan (Udc): "E' inagibile e privo di manutenzione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Parco Urbano dell’Irno era un piccolo vanto per la città di Salerno, luogo sereno di ritrovo per molte famiglie ed isola felice nei due anni di restrizioni pandemiche. A partire dal novembre 2021 e dalla nota inchiesta sulle coop, tuttavia, il parco è inagibile e privo di manutenzione. Così, alle soglie di quella che si preannuncia essere una torrida estate, uno dei punti di ritrovo più amati dalla cittadinanza si presenta come un luogo abbandonato e malsano, simbolo della cattiva gestione del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale. Ho già chiesto al consigliere Roberto Celano che ha assicurato il suo impegno, di preparare un’interrogazione che chieda chiarimenti e provvedimenti urgenti all’Amministrazione Comunale.

avv. Sarel Malan

Vice Segretario Provinciale e Coordinatore Cittadino - UDC Salerno