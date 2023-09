Parco Mercatello nel degrado, lavori a rilento: Celano presenta un'interrogazione

In occasione delle festività di San Matteo dello scorso anno, il sindaco, insieme all’assessore all’Ambiente ed altri consiglieri di maggioranza, hanno “inaugurato” l’inizio dei lavori di riqualificazione del Parco del Mercatello, finanziati con i fondi del programma Porr Fers Campania 2014/2020.

Lo ricorda il consigliere d'opposizione del Comune di Salerno, Roberto Celano: "I lavori in questione, che avrebbero dovuto interessare un lotto funzionale per volta, si sarebbero dovuti concludere entro 300 giorni dall’avvio - scrive il consigliere- E' ormai passato un anno e parte del Parco Mercatello è completamente chiuso all’accesso dei cittadini e versa in condizioni di estremo degrado, nel mentre, non solo si registra un ritardo nel cronoprogramma dei lavori, ma gli stessi proseguono estremamente a rilento e, addirittura, appaiono ai più completamente fermi al palo. Un’Amministrazione seria non può consentire tali ritardi nell’esecuzione di opere per cui sono previsti in sede di appalto i tempi di realizzazione come impegno contrattuale. Non si può continuaare tenersi un polmone verde in una zona fortemente antropizzata della città in una condizione di intollerabile degrado".

L'interrogazione

Il capogruppo di Forza Italia, dunque, ha presentato un'interrogazione per sapere per quale motivo i lavori di recupero e riqualificazione del Parco del Mercatello vanno oltremodo a rilento, tanto da apparire a taluni completamente fermi. Celano, inoltre, vuole sapere "Se i ritardi rispetto al cronoprogramma annunciato sono dovuti ad inadempienze e/o responsabilità della ditta appaltatrice, se, invero, i suddetti ritardi sono determinati da inadempienze dell’Ente appaltante. E nel caso in cui vi siano responsabilità della ditta appaltatrice, quali iniziative ha intrapreso l’Ente al fine di tutelare l’interesse della comunità rispetto ad eventuali inadempienze contrattuali che penalizzano la città". Infine, il consigliere chiede quando sia prevista la fine dei lavori e la consegna alla città del Parco riqualificato.