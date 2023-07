Degrado nel parco del Seminario, Celano scrive al sindaco: “È completamente abbandonato”

Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha presentato un’interrogazione al sindaco sulla situazione di degrado in cui versa il Parco del Seminario di via Laspro. L’istanza arriva a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona “che denunciano condizioni di assoluto abbandono” e “l'assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico, con un degrado vergognoso ed intollerabile”.

L'interrogazione

Una parte del Parco, inoltre, risulta “inopinatamente chiusa da svariati mesi perché andrebbero fatte opere di manutenzione nemmeno rilevanti”. Di qui l’interrogazione: “Chiedo di sapere se e quando l'amministrazione intende intervenire per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, ripulendo e bonificando l'area del Parco, per renderlo fruibile nuovamente ai cittadini, in particolare ad anziani e bambini e scongiurando rischi di natura igienico sanitaria”.