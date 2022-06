“Parità di genere”: l'assessore Memoli organizza il convegno in Provincia

Si terrà venerdì 10 giugno alle ore 11, presso il salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino il convegno sulla “Parità di genere”. I saluti istituzionali sono affidati a Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno, Paki Memoli, Vicesindaca e assessora alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, Filomena Rosamilia, Consigliere Provinciale con delega alle Pari Opportunità, Anna Petrone, Consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Salerno, Domenica Maria Lomazzo, Consigliera dei Parità della Regione Campania, Alessandra Puglisi Presidentessa Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno, Pina Genua Ruggiero Presidentessa Distrettuale FIDAPA, Armida Filippelli assessre regionale alla Formazione Professionale.

Gli interventi

Ad intervenire, anche Sila Mochi di Inclusione Donna, Angela Pisacane Presidentessa Copagri Salerno, Simonetta De Luca Musella di Inclusione Donna. L’evento è stato realizzato su impulso dell’assessorato Pari Opportunità del Comune di Salerno in sinergia con rete #Inclusione Donna. “La tavola rotonda organizzata per il 10 giugno – spiega Simonetta De Luca Musella – è il primo evento per il Sud Italia che pone l’attenzione sulla Prassi di Riferimento (PdR) UNI 125:2022 sulla Parità di Genere, che delinea i requisiti per la Certificazione di Parità di Genere richiamata dal PNRR. Sul nostro territorio sono ancora poche le aziende che hanno questi requisiti e che scelgono di uniformarsi a questi standard. Inserendosi in un contesto sempre più attento ai temi di diversità e inclusione, la missione 5 del PNRR prevede lo stanziamento di 9,81 miliardi per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale. Tra queste figura la Certificazione di Parità di Genere che, oltre a rafforzare l’immagine e reputazione aziendale, consentirà alle organizzazioni di accedere a sgravi fiscali fino a 50mila euro e a premialità nella partecipazione a bandi italiani ed europei. La Certificazione per la Parità di Genere è applicabile a qualsiasi tipo di Organizzazione, sia del settore privato, pubblico o senza scopo di lucro, indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura dell’attività.