"Scarsa qualità dei pasti per i degenti", il gruppo Oltre scrive ai vertici del Ruggi

Criticità relative alla somministrazione dei pasti all’interno del Ruggi d’Aragona di Salerno vengono denunciati dai consiglieri comunali Donato Pessolano, dagli avvocati Antonio D’Alessio e Leonardo Gallo e da Giuseppe Ventura, in una lettera indirizzata al direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Vincenzo Amato, al direttore sanitario Enzo De Paola e al direttore amministrativo Ferdinando Memoli.

Le criticità

Gli esponenti del gruppo Oltre elencano, nero su bianco, una serie di reclami e lamentele pervenute da parte di cittadini e di degenti in merito alla somministrazione dei pasti. “I ricoverati del nosocomio, infatti, segnalano una scarsa qualità dei pasti - che quasi sempre pervengono freddi – unitamente ad una somministrazione poco idonea degli stessi, poiché confezionati precariamente e trasportati in contenitori di polistirolo piuttosto che in carrelli autoriscaldanti. Che pure venivano in precedenza utilizzati all’interno della struttura”. Anche per i percorsi di distribuzione sono state sollevate non poche perplessità, ritenuti poco adatti “ai fini di un corretto svolgimento di un servizio per tanti versi delicato”. Di qui la richiesta ai vertici del Ruggi di “adottare i provvedimenti necessari affinchè possano essere superate le disfunzioni fin qui evidenziate, soprattutto nella considerazione che esse inficiano la qualità della vita di persone già provate dalla malattia, a volte anche duramente”.