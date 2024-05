Elezioni europee: i leghisti Patriciello e Tommasetti fanno tappa a Cava de' Tirreni

Aldo Patriciello e Aurelio Tommasetti saranno a Cava de’ Tirreni nell’ambito del tour in vista delle elezioni europee. Domani 7 maggio alle 20.30, l’europarlamentare uscente ricandidato nella lista della Lega, insieme al consigliere regionale della Campania, incontreranno i cittadini in occasione di un aperitivo al Salone del Gran Caffè Giso in via XXV luglio, entrando nel dettaglio del programma del partito per le prossime consultazioni. È una tappa importante nel percorso che si concluderà l’8 e 9 giugno con il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo.