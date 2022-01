Comuni, Conte (Leu): "Patto istituzionale per la Valle del Sele"

“È il momento, per i comuni della Valle del Sele, di uscire dai confini dei propri ruoli e cogliere l’esigenza di una collaborazione intercomunale". Lo dichiara il deputato salernitano di Leu Federico Conte annunciando l’assemblea pubblica dell’Associazione “La Città del Sele”, prevista per domani domenica 23 gennaio, alle 9.30 nella Sala Monday in località Boscarello di Eboli.

Il dibattivo

Per Conte "a fronte delle nuove sfide indotte dalla globalizzazione, si impone, per dare alle grandi potenzialità di mare e di terra della Piana, una cifra di eccellenza nella competizione territoriale provinciale e regionale, nell’interesse della propria comunità. È una scelta di destino. Gli strumenti esistono: l’Unione dei Comuni, sul piano istituzionale, e un patto di area vasta per i servizi, l’ambiente e la produzione, sotto il profilo politico”.