Pd Agropoli, eletto il nuovo segretario Antonio Abbruzzese

E’ Antonio Abbruzzese il nuovo segretario del Circolo Pd di Agropoli. Questa mattina, infatti, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo e Abbruzzese è stato eletto all’unanimità.

Il commento

Presenti il presidente della Provincia Franco Alfieri e il sindaco Mutalipassi che ha dichiarato: “Quando iniziammo la nostra campagna elettorale, a maggio scorso, lo facemmo con un incontro rivolto ai giovani. Ora, a distanza di quasi un anno, continuiamo a dare fiducia agli stessi, convinti che sono il nostro presente. Un forte ringraziamento a Modestino Rosiello per i successi ottenuti sotto la sua guida e per la fiducia che tramite lui il partito ha espresso nella mia persona, quando ci fu da scegliere sulla candidatura a sindaco delle scorse amministrative. Proseguiremo con serietà e dedizione il nostro percorso, con una politica dei fatti e non basata sulle chiacchiere, le grida o le offese, anche con i suggerimenti e gli stimoli che verranno dal nuovo direttivo. Il tutto per il bene della nostra bellissima città”.