Provinciali 2022: il Pd pronto ad ufficializzare Alfieri, centrodestra e Terzo Polo cercano un candidato civico

Per Franco Alfieri quella di lunedì sarà la giornata definitiva per avviare la campagna elettorale verso le Provinciali 2022 del 20 Novembre: il sindaco di Capaccio sarà indicato, a maggioranza o all’unanimità, dalla Direzione Provinciale del Partito Democratico quale candidato alla presidenza, dopo i quattro anni di mandato di Michele Strianese.

Il retroscena

C’è, però, da verificare quanti sindaci, soprattutto tra quelli indipendenti senza tessera di partito, saranno pronti a sostenere la candidatura dell’ex sindaco del Comune di Agropoli. Alcune voci perplesse, negli ultimi giorni, si sono levate soprattutto dai centri dell’Agro: a portare avanti la necessità di un confronto aperto con tutti gli amministratori sul nome di Alfieri.

Gli avversari

Intanto, si sarebbero intensificati i colloqui tra centrodestra e Terzo Polo in chiave anti-Pd deluchiano. L'intenzione, finora non smentita, è quella di puntare su un sindaco di una media o grande città: il nome più accreditato resta quello della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, ma c'è chi (soprattutto nel centrodestra) sarebbe intenzionato a puntare su un primo cittadino dell'Agro nocerino sarnese. Il nodo non è stato ancora sciolto.