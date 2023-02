Pd, Piero De Luca: “Massimo rigore sul tesseramento. Interesse comune di tutti”

“È interesse comune di tutti che sulle contestazioni relative al tesseramento in alcuni territori della Campania - così come in altre aree del Paese - siano fatte verifiche scrupolose e rigorose”. Lo dichiara il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, che è anche il responsabile per il Mezzogiorno della mozione Bonaccini.

L'appello

Il deputato salernitano ricorda: “Del resto, abbiamo figure di assoluta garanzia nelle commissioni regionali e nazionali, a partire dai presidenti Franco Roberti e Silvia Roggiani, a cui diamo massima fiducia. Ci atterremo alle decisioni assunte che saranno pienamente rispettate da noi e ci auguriamo anche da tutte le mozioni in campo. Auspichiamo – conclude De Luca - che le verifiche siano fatte nell'immediatezza per assicurare che i congressi di circolo possano essere celebrati subito e in un clima di massima trasparenza e regolarità, così da poter finalmente dare la parola ai militanti democratici”.