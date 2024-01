Elezioni europee 2024: nel Pd si valuta la candidatura di Piero De Luca

C’è anche l’ipotesi di una candidatura di Piero De Luca alle prossime elezioni europee del 9 e 10 giugno: la nomina dello stesso deputato dem come coordinatore nazionale della corrente Energia Popolare, avvenuta proprio in settimana, rende questa idea ancora più concreta. Un'idea che sta circondando da alcuni giorni anche sui giornali e che, finora, non è stata smentita ufficialmente.

Il retroscena

Nel gioco delle quote nazionali, la Segreteria di Elly Schlein lascerà spazio, nelle liste, agli esponenti della corrente che fa riferimento a Stefano Bonaccini: e quale migliore soluzione, anche per chiudere la rottura con De Luca padre ed il Pd della Campania, che proporre una candidatura al Parlamento Europeo a Piero De Luca? Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della discussione sui criteri per la composizione delle liste nei quattro macrocollegi in cui è suddivisa l’Italia: a quel punto si comprenderà, davvero, quanto sia concreta la possibilità di avere Piero De Luca candidato alle Europee con la lista del Partito Democratico.